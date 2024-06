Aptoide: conto alla rovescia per il nuovo store di app iOS

Sulla homepage del sito ufficiale di Aptoide c’è un conto alla rovescia che porterà al lancio del nuovo store alternativo per iOS: è fissato per giovedì 6 giugno, quando da noi sarà mezzogiorno. Potranno accedere tutti gli utenti in Europa, dunque anche dall’Italia, per effetto del Digital Markets Act entrato in vigore nei mesi scorsi imponendo ad Apple di aprire alle terze parti per la distribuzione delle applicazioni.

Cos’è e come funzionerà Aptoide su iOS

C’è già una lista di attesa con un totale di circa 20.000 iscritti ed è prevista la spedizione di un numero compreso tra 500 e 1.000 inviti per l’ingresso su base quotidiana.

Difficilmente un progetto come Aptoide (lo stesso vale per Setapp e AltStore che si pongono lo stesso obiettivo) arriverà a insidiare lo strapotere dell’App Store ufficiale, ma il suo debutto rappresenta senza dubbio il segno di un cambiamento in atto.

Inizialmente, lo store alternativo proporrà solo pochi giochi (7 in un primo momento, 30 a breve), ma chi lo gestisce dichiara di aver già ricevuto l’interessamento da oltre 100 sviluppatori, stimolati dall’approccio proposto per quanto riguarda gli acquisti in-app e le commissioni trattenute, una soluzione approvata dalla mela morsicata.

Non si tratta della sola piattaforma di terze parti per iOS. Tra aprile e maggio hanno fatto il loro esordio anche AltStore e Setapp, con obiettivi del tutto simili.