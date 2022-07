Apple: watchOS 9 è straordinario, ecco perché

Apple ha appena distribuito la nuova beta di watchOS 9, il sistema operativo per smartwatch proprietari. Ovviamente è un firmware dedicato quasi esclusivamente a programmatori e utenti beta pubblici, quindi non vi consigliamo di installarlo sui vostri “daily driver” perché potrebbe essere pieno di bug e/o problemi legati all’instabilità dello stesso.

La nuova beta arriva dopo una settimana dall’annuncio della seconda versione del software per sviluppatori. Ma cosa cambia con questa iterazione e quali sono le novità?

watchOS 9: come si installa?

In primo luogo, segnaliamo che è necessario configurare il proprio account sviluppatore all’interno del sito Apple Developer Center. Una volta fatto, si può installare watchOS 9 direttamente dall’app, andando a cliccare su Generali e poi su Aggiornamento software. Vi ricordiamo che il wearable deve essere connesso all’iPhone e deve trovarsi vicino al dispositivo, magari sotto carica.

Quali sono le novità?

In primo luogo citiamo i quattro nuovi quadranti: Playtime, Lunar, Metropolitan e Astronomy. Ci sono anche nuove complicazioni per i quadranti esistenti. L’applicazione relativa all’ECG supporta la cronologia delle eventuali fibrillazioni atriali e tutti i parametri ad esse correlate.

Ci sono tutte le varie fasi del sonno che consentono all’Apple Watch di monitorare quando gli utenti sono in fase REM e non solo. C’è perfino una nuova app che ricorda quando prendere determinati farmaci; l’applicazione infatti monitora tutto e di più e manda notifiche e promemoria.

Chiudiamo poi citando gli allenamenti personalizzati per nuotatori, runners e non solo. Con Fitness+ si può supportare lo streaming su pannelli e TV di terze parti (solo alcuni modelli specifici). Questo fa sì che coloro che non dispongono di una Apple TV possano usufruire del servizio dal grande schermo. Mentre ci si allena le notifiche saranno meno invasive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.