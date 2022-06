watchOS 9: Apple Watch ora è tutto nuovo

Apple ha aggiunto nuove watch faces con quattro nuovi quadranti e complicazioni, i quali diventano sempre più interattivi e completi. Con Play Time si ha un’animazione realizzata da un famoso artista e troviamo la Metropolitan Faces in tanti colori.

Apple Watch diventa un alleato sanitario perfetto con watchOS 9

Troviamo una nuova UI per Siri e nuove API per gli sviluppatori. La nuova iterazione punta tutto per tutto sul fitness, come si evince dalla presentazione. L’azienda mira ai runner e ha realizzato funzioni pensate per chi ama correre. Grazie al machine learning, lo smartwatch della mela può misurare l’oscillazione del corpo, la lunghezza del passo e il tempo in cui l’utente tocca al suolo con il suo passo.

Fra le altre cose, watchOS 9 ora riconosce le zone cardiache per capire che tipo di allenamento si sta facendo; c’è anche un’opzione che permette di personalizzare l’allenamento con obiettivi, premi e altro ancora. L’app Fitness ora è disponibile per tutti e c’è un nuovo focus sull’app Sonno. Il wearable della emla potrà riconoscere le fasi del sonno ed è stata migliorata la funzionalità che consente di fare ECG che ora riesce a controllare meglio le eventuali fibrillazioni atriali.

L’app Salute diventerà utile come non mai e servirà per capire tutte le informazioni dell’utente che possono venire facilmente condivise mediante PDF con il proprio medico di base. Ci saranno anche le notifiche per i farmaci che si devono assumere. Apple Watch infatti, invierà appositi avvisi.

Insomma, sono tante le funzioni smart pensate per la salute delle persone che Apple ha deciso di inserire nel nuovo sistema operativo per smartwatch della mela. A questo punto non vediamo l’ora di conoscere gli Apple Watch Series 8 in autunno. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in materia.

Voi cosa ne pensate? Noi troviamo questo update realmente utile e non vediamo l’ora che venga rilasciato al pubblico (verso settembre-ottobre).