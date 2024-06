Apple Watch Ultra, risparmia con il ricondizionato: solo 522€ con il codice sconto di eBay

Estremo in tutto e oggi ad un prezzo sfacciatamente basso. L’Apple Watch Ultra non richiede grosse presentazioni: è la prima generazione del più performante smartwatch della mela morsicata. Grazie a questa super promozione di eBay, scegliendo di puntare sul ricondizionato (usato sicuro, rimesso a nuovo e igienizzato), lo porti a casa ad un prezzo iper-competitivo: solo 522€. Non dovrai fare altro che utilizzare il codice sconto “RICONDIZIONATO24”.

Vediamo brevemente tutte le caratteristiche che rendono il Watch Ultra uno dei migliori e più estremi smartwatch in commercio. Il display Retina dell’Apple Watch Ultra è il più grande e luminoso mai visto su un Apple Watch, con una risoluzione di 410 x 502 pixel e una luminosità massima di 2000 nits. Questo garantisce una visibilità eccellente in tutte le condizioni di luce, inclusa la luce diretta del sole. La modalità Always-On Display consente di visualizzare le informazioni principali senza dover sollevare il polso o toccare lo schermo.

E’ resistente all’acqua fino a 100 metri e, infatti, il Watch Ultra ha anche un computer subacqueo integrato. Insomma, è lo smartwatch di riferimento per gli amanti delle immersioni. A tutto questo si aggiungono le altre funzionalità tipiche degli Apple Watch.

L’Apple Watch Ultra è equipaggiato con il chip S8, che include un processore dual-core e un motore neurale migliorato. Questo chip consente funzionalità avanzate come il rilevamento delle cadute, il monitoraggio dell’ECG, la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno.

Se siete abituati alla giornata “scarsa” di autonomia degli Apple Watch tradizionali, l’Ultra vi svolterà completamente la vita: arriva tranquillamente a 36 ore con una singola carica e se sì usa la modalità risparmio energetico si sale a ben 60 ore. Decisamente non male. Non farti scappare questa offerta irripetibile: acquista subito l’Apple Watch Ultra a solamente 522€!