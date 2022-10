Apple Watch Ultra è di nuovo DISPONIBILE su Amazon (pochi pezzi)

Dopo tantissimi giorni finalmente il nuovo Apple Watch Ultra è tornato disponibile su Amazon. Si tratta dello smartwatch più incredibile di Apple, che presenta una meravigliosa cassa in titanio da 49 mm, cinturini esclusivi, un autonomia che ci fa impazzire e molto altro ancora. Il wearable si porta a casa a 1009,00€ con spese di spedizione inclusa nel prezzo.se lo ordinate oggi potrà essere a casa vostra già entro domani, ma dovete essere molto, molto veloci. In alternativa, entro dopodomani sarà a casa vostra.

Apple Watch Ultra: conviene comprarlo da Amazon

Dobbiamo segnalare poiché è vero che costa molto, ma si può dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis attivabile al check out prima del pagamento.questo significa che potrete dividere l’importo in 3, 5, 10 rate, così da non gravare sul vostro conto corrente.

Comprare da Amazon poi porta con sé tanti vantaggi, anche perché avrete diritto alla garanzia di due anni offerta dal sito e a quella di Apple di un anno. Questo vorrà dire che nei primi 12 mesi, per qualsiasi problematica potrete rivolgervi a un qualsiasi Apple Store presente sul pianeta e vi risolveranno i guasti gratuitamente e in poche ore. Altrimenti, c’è l’assistenza di Amazon via chat o via telefono attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Cosa volere di più?

Non ci dilungheremo sulle caratteristiche di questo orologio smart: è un dispositivo eccezionale pensato però per i più avventurosi, per gli sportivi e per coloro che cercano il massimo del proprio gadget da polso. Cassa da 49 mm in titanio aerospaziale, schermo ampio e luminoso, il più incredibile mai visto su un Apple Watch, ma non solo. Autonomia fino a 36 ore con utilizzo normale e fino a 90 ore con il risparmio energetico, resiste all’acqua fino a 100 metri ma anche alle temperature più estreme.

Non pensateci troppo e fatelo vostro adesso prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.