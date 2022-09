Apple Watch Ultra: come attivare la "modalità Notte"

Avete ordinato il nuovissimo Apple Watch Ultra? Se la risposta è positiva, allegri, da oggi potrà arrivare nelle vostre case o sugli scaffali di tutti gli store, a meno che non sia già terminato. In questo articolo vogliam mostrarvi come attivare la famigerata Night Mode presente all’interno del sistema.

Per chi non lo sapesse, questa versione particolare di Apple Watch presenta una modalità notturna che consente di alleviare l’intesità del pannello, di rimuovere la luce blu che altera la retina del display e non sforza così gli occhi. Tutto si tinge di nero con gli elementi della watch face in questione che diventano rossi. Per fare una prova e capire le emissioni luminose, provate ad inclinare il polso con l’Apple Watch standard al posto, magari al buio. Il display vi darà “quasi fastidio”, un po’ come quando nel letto, in pieno buio, si tiene l’iPhone con la luminosità al massimo. Inoltre, la Night Mode può essere un vero salvavita per esploratori e astronomi.

Apple Watch Ultra: i passaggi da eseguire per attivare la modalità notturna

Ecco cosa dovete fare:

Se non avete impostato il quadrante Wayfinder, fatelo. Al momento funziona solo con questa watch face ed è esclusiva della versione Ultra di Apple Watch;

Ruotate la corona digitale;

Per disattivare la modalità notturna, ruotate la corona nel verso opposto.

That’s it.

Tieni presente che la modalità notturna funziona solo quando viene utilizzato il quadrante dell’orologio Wayfinder: è una funzionalità esclusiva di Wayfinder e non può essere abilitata quando viene visualizzato un altro quadrante dell’orologio.

Purtroppo, questo meraviglioso orologio è andato Sold Out. Sembra che la compagnia di Cupertino abbia finito le scorte disponibili. Pensate che su Amazon è introvabile e sul sito ufficiale dell’azienda lo si può comunque ordinare, ma la data di spedizione è slittata ad ottobre e non sappiamo se peggiorerà. C’è stata una domanda superiore all’offerta (e alle aspettative), semplicemente.

