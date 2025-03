Apple Watch Ultra 3: due importanti novità per raggiungere l'eccellenza

Apple starebbe per portare la connettività satellitare sul polso con l’Apple Watch Ultra 3, secondo le ultime indiscrezioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg.

Dopo aver debuttato su iPhone 14, con una naturale conferma anche a bordo dei modelli successivi, questa tecnologia approderà per la prima volta su uno smartwatch Apple, trasformandolo in un compagno affidabile per escursionisti, subacquei e tutti gli amanti delle esplorazioni estreme.

Apple Watch Ultra 3 con connettività satellitare e 5G?

Per coloro che ancora non lo sapessero, la connettività satellitare su Apple Watch Ultra 3 permetterebbe di inviare messaggi anche senza copertura cellulare o Wi-Fi, esattamente come avviene sugli iPhone. Una funzionalità inizialmente riservata ai casi di emergenza ma, con iOS 18, ha poi incluso anche i contatti standard e, con la medesima filosofia, potrebbe essere integrata sul Watch Ultra 3. Una scelta strategica ben ponderata, allo scopo di competere con marchi del calibro Garmin che, da anni, integrano soluzioni satellitari nei dispositivi outdoor.

Le novità previste per il nuovo Ultra 3, però, non si fermano qui: sempre secondo le informazioni spuntate in questi giorni, Apple starebbe anche aggiornando il modem, abbandonando i chip Intel per passare a MediaTek. Il nuovo componente supporterebbe il 5G RedCap, una versione a basso consumo ideale per i wearable, finalmente al passo con gli smartphone, mentre gli attuali Apple Watch sono ancora fermi al 4G LTE.

Ricordiamo infine che il lancio di Apple Watch Ultra 3 è previsto per il mese di settembre e, come per gli iPhone, il servizio satellitare potrebbe essere gratuito per i primi due anni.