Apple Watch Ultra 2 torna in OFFERTA: la disponibilità è limitata

Apple Watch Ultra 2 è un dispositivo sofisticato che strizza l’occhio agli amanti dell’avventura e dello sport. La sua costruzione in titanio garantisce robustezza e leggerezza, mentre il display Retina offre una visibilità eccezionale in ogni condizione. Lo smartwatch è equipaggiato con funzionalità GPS e Cellular, permettendo anche un’autonomia straordinaria. Tra le sue caratteristiche, spiccano sensori avanzati per l’allenamento e modalità specifiche per sport acquatici, rendendolo un alleato insostituibile per chi ricerca qualità e resistenza.

C’è una promozione imperdibile su Amazon: Apple Watch Ultra 2 con cinturino Ocean blu è disponibile con uno sconto speciale del 7%, quindi puoi ordinarlo (anche a rate) per soli 849 euro invece di 909 euro.

Calo di prezzo per Apple Watch Ultra 2

Il robusto Apple Watch Ultra 2, con la sua cassa da 49 mm in titanio, è progettato per durare nel tempo. La praticità d’uso è garantita dalla Digital Crown di grandi dimensioni e dal tasto Azione personalizzabile. Il display Retina Always-On offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, permettendo la visualizzazione di sei righe di dati personalizzabili. Grazie alla connettività Cellular, puoi gestire chiamate, messaggi e musica senza bisogno dell’iPhone.

Gli appassionati di fitness apprezzeranno le funzioni avanzate di Apple Watch Ultra 2 per il monitoraggio dei progressi compiuti tramite l’app Allenamento, con mappe e GPS a doppia frequenza per una navigazione precisa. Le app Bussola e Profondità lo rendono ideale anche per attività outdoor e sport acquatici.

Approfitta subito di un risparmio pari a 60 euro e metti nel carrello il tuo Apple Watch Ultra 2 per godere di una consegna rapida e gratuita direttamente a casa tua: i modelli disponibili stanno per terminare.