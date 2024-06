Apple Watch Ultra 2 è il re degli smartwatch (e costa 719€ grazie al COUPON)

Quando di parla di smartwatch non ce n’è: Apple Watch Ultra 2 è sicuramente quello che racchiude più funzionalità rispetto ai contender, con un’integrazione nell’ecosistema davvero al top. L’unico suo limite è il prezzo di listino che si attesta sui 909,00€. Tuttavia, eBay ha deciso di farlo crollare a picco. Inserendo il coupon “VACANZE24“, potrai averlo al polso a 719,91€.

Tutte le caratteristiche di Apple Watch Ultra 2

La sua cassa in titanio da 49 mm è progettata per resistere a graffi, corrosione e urti, garantendo un design premium e una durata eccezionale, godendo di una resistenza all’acqua fino a 100 metri. E per non farci mancare nulla, la certificazione MIL-STD 810H assicura che possa resistere a temperature estreme, polvere e cadute accidentali, rendendolo un compagno affidabile per ogni avventura.

Sul davanti abbiamo un display Retina sempre attivo, con vetro zaffiro resistente e antiriflesso, il quale rimane luminoso e visibile anche in condizioni di luce intensa, perfetto per le attività all’aperto.

Il suo GPS ad alta precisione a doppia frequenza traccerà i tuoi percorsi con la massima accuratezza, perfetto anche in ambienti difficili. Inoltre, il modulo cellulare integrato ti permette di rimanere connesso anche lontano dal tuo smartphone, consentendo chiamate, messaggi e streaming musicale.

E con la sua batteria dall’autonomia fino a 36 ore potrai andare anche in capo al mondo senza restare mai senza a corto di energia!

Questo modello rispetta dei sensori avanzati rispetto al predecessore, tra cui un altimetro, un sensore di temperatura corporea, un sensore SpO2 e l’ECG, i quali monitorano la tua salute e le tue prestazioni in modo dettagliato. E con il pulsante “azione” personalizzabile e la sirena di emergenza integrata, sarai sempre pronto ad affrontare qualsiasi sfida, in qualsiasi momento.

Metti Apple Watch Ultra 2 al polso e scopri un mondo di possibilità. Ricorda che per pagarlo 719,91€ dovrai inserire il codice “VACANZE24” in fase d’acquisto!