Apple Watch Ultra 2 si trasforma: arriva la sua versione in titanio

Nonostante molti si aspettassero un seguito, Apple Watch Ultra 2 rimane ancora il protagonista durante l’evento Glowtime di Casa Cupertino. Infatti, oltre alle tantissime novità in termini di informazioni e funzionalità, questo smartwatch ora ha anche una versione con finitura in titanio insieme a un nuovo cinturino Milanese Loop in titanio.

Funzionalità e finitura che rendono questo smartwatch ancora più robusto e capace, in pratica migliore secondo quanto ha dichiarato l’azienda nel recente comunicato stampa che ha fatto seguito all’evento di ieri. Questo dispositivo è stato pensato e realizzato per atleti e avventurieri di ogni tipo, ideale per le attività outdoor anche impegnative. Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, ha dichiarato:

Apple Watch Ultra 2 è l’orologio sportivo per eccellenza, con funzioni che supportano gli atleti a ogni livello di allenamento e prestazioni, sia di giorno che di notte. Le intuizioni rivoluzionarie di watchOS 11 rendono Apple Watch Ultra 2 ancora più potente ed è ora disponibile in una splendida finitura in titanio nero satinato che gli utenti adoreranno per il suo aspetto sorprendente e la sua durata.

Apple Watch Ultra 2 Titanio: oltre che bello è funzionale

La nuova finitura in titanio per l’Apple Watch Ultra 2, presentata ieri durante l’evento Glowtime a Cupertino, ha reso questo smartwatch veramente elegante e bello da vedere. Il design, definito in ogni suo particolare, è davvero apprezzabile. Tuttavia non è solo una questione di estetica, ma anche di funzionalità tecnica.

Infatti, questa finitura, frutto di un processo di sabbiatura e rivestimento in carbonio, migliora la resistenza della cassa ai graffi e ne aumenta la durata per l’uso all’aperto in condizione anche estreme. Abbinato al nuovo cinturino Milanese Loop in titanio risulta estremamente elegante e bello da indossare. Quest’ultimo è stato ispirato ai cinturini in rete indossati dai sub.

Da Casa Cupertino è arrivato anche il nuovo Apple Watch Hermès Ultra 2, primo nel suo genere, con cassa in titanio naturale, cinturino Hermès E Mer in Blue Nuit e il quadrante Hermès Maritime.

Leggerezza e resistenza sono convogliate a nozze con il nuovo Apple Watch Ultra 2 Titanio. Completano la nuova finitura nera i popolari Trail Loop, Alpine Loop e Ocean Band aggiornati per offrire l’opzione hardware nera e il titanio naturale. Forse per chi si aspettava un Apple Watch Ultra 3 la notizia non è stata “wow”, ma non è l’unica cosa che Apple non ha annunciato, ma che aspettavamo tanto.