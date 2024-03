Apple Watch Ultra 2: a soli 879€ è il BEST BUY del giorno

Se siete alla ricerca di uno smartwatch esclusivo da abbinare al vostro iPhone di ultima generazione, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Ultra 2 che, nella sua iterazione con scocca da 49 mm in titanio e cinturino Alpine Loop (in colorazione blu) costa solo 879,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra vi porterete a casa il device più elegante e potente della compagnia di Cupertino. È un wearable semplicemente unico visto che è grande e generoso, anche un po’ pesanti, ma è un prodotto rugged, resistente e ricco di features pensate per chi fa sport estremi o vuole utilizzare il device come notificatore al posto dell’iPhone (ha il modem Cellular quindi si può utilizzare con una eSIM e si può lasciare a casa l’iPhone connesso, di conseguenza). Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà la promo dedicata.

Apple Watch Ultra 2: ecco perché comprarlo

Lo smartwatch di Apple è perfetto per chi ama fare sport, anche estremi. Ha un sistema GPS di ultima generazione, vanta tantissimi sensori sotto la scocca e ha una cassa da 49 mm in titanio aerospaziale che lo rende ancora più esclusivo. Il display è un pannello miniLED con Always On Display, cornici sottili e luminosità di oltre 3000 nit. Troviamo tanti sensori per il monitoraggio del fitness ma anche dei parametri sanitari, ma c’è anche un SoC Apple S9 che rende tutte l’esecuzione delle app impeccabile.

Apple Watch Ultra 2 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato). Costa solo 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon; fate presto perché a questa cifra è un super best buy.