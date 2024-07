Apple Watch Series 9 (45 mm): il BEST BUY del giorno a soli 399€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch di punta e non sapete cosa acquistare, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Apple Watch Series 9 che, nella sua iterazione con cassa da 45 mm color Midnight, cinturino Sport in silicone abbinato, costa soltanto 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso; a questa cifra è imperdibile. Si tratta di un dispositivo eccezionale, dotato di specifiche tecniche di pregio, con un design minimal ed elegante, una cassa robusta in alluminio e una serie di sensori pensati per il monitoraggio dell’attività fisica e dello stato di salute. Correte a prenderlo, il risparmio è davvero elevato sul prezzo di listino e avrete accesso anche alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Apple Watch Series 9 su Amazon: ecco perché comprarlo oggi

Il potentissimo Apple Watch Series 9 si trova nella sua iterazione con scocca da 45 mm e cinturino Sport abbinato, a soli 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Dispone di una scocca in alluminio super resistente, ha uno schermo OLED Retina con AOD e luminosità di picco di 2000 nit, vanta cornici sottili e contenute e presenta una pletora di sensori che servono per monitorare il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e consentono anche di fare un ECG (elettrocadiogramma) dal proprio polso.

