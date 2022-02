Apple Watch Series 8: tutto quello che sappiamo

Apple Watch Series 8 dovrebbe adottare un design completamente nuovo alla fine del 2022. Ecco come potrebbe apparire e cosa aspettarsi da questo gadget.

Apple Watch Series 8: un cambio di design?

L'OEM di Cupertino non è mai cambiato radicalmente il design dell'Apple Watch dal suo lancio iniziale nel 2015. Il display si è ampliato e sono state aggiunte nuove funzionalità, that's it.

Un nuovo telaio piatto potrebbe essere utilizzato per la Series 8, così da aiutare l'azienda a differenziare il modello dalle generazioni precedenti e renderlo in linea con altri gadget della mela. Quando l'Apple Watch originale è stato lanciato, i suoi lati arrotondati imitavano l'iPhone 6. Da allora, quasi tutti i prodotti Apple sono passati a un design flat con angoli arrotondati e cornici minime.

Le indiscrezioni mostrano che Apple potrebbe sposare il nuovo linguaggio di design nel 2022. Inizialmente, Jon Prosser presumeva erroneamente che le foto trapelate mostrassero l'Apple Watch Series 7, ma poi ha ipotizzato che si riferissero ad un modello in arrivo nel 2022 o nel 2023.

L'Apple Watch Series 7 è stato visto dagli esperti come una versione “di passaggio” poiché non includeva nuove funzionalità per la salute e ampliava leggermente il display.

Il display del nuovo prodotto potrebbe avere una copertura in vetro curvo e bordi arrotondati. I ritagli per lo speaker e il microfono potrebbero cambiare forma o dimensione. Al momento non lo sappiamo.

Nuove funzionalità sanitarie potrebbero affiancarsi al nuovo design, almeno secondo alcune indiscrezioni. L'azienda promuove apertamente il Watch come un gadget salvavita, quindi aumentare i benefici per la salute potrebbe essere la chiave del suo successo.

L'analista Ming-Chi Kuo ha condiviso più rapporti affermando che la mela sta esaminando i sensori di temperatura. Un sensore di temperatura integrato potrebbe avvisare gli utenti di condizioni corporee anormali come la febbre prima ancora che inizino a comparire i sintomi.

Apple sta esaminando altri sensori di salute come il monitoraggio non intrusivo della glicemia ma questo potrebbe non arrivare prima del 2030. Al contrario, Mark Gurman ha affermato che questa feature è a soli due o tre anni di distanza. Ha anche suggerito che il rilevamento della temperatura potrebbe non arrivare nel modello di quest'anno, ma nel prossimo.

“Apple Watch Series 8” dovrebbe essere lanciato a settembre 2022, riprogettato o meno.