Apple Watch Series 8: la novità che farà felici TUTTI

L'anno scorso c'è stata un'enorme attesa per l'Apple Watch Series 7. Le voci suggerivano che la mela stesse lavorando ad un gadget avente un nuovo design piatto e funzionalità inedite come il monitoraggio della pressione sanguigna. Anche se nulla di tutto ciò è accaduto (e probabilmente non accadrà per il prossimo Apple Watch), l'OEM di Cupertino pare che stia sviluppando una feature che renderà felici tutti: una batteria di dimensioni più generose.

Apple Watch Series 8 dovrebbe avere un'autonomia da record

Nonostante tutte le indiscrezioni, Apple Watch Series 7 è arrivato come un aggiornamento minore del Watch Series 6. A parte un display più grande con cornici più sottili, non c'è nulla di nuovo nei modelli del 2021, ad eccezione di una tastiera su schermo. E se avete grandi aspettative per il Watch Series 8, sappiamo che anche questo device non presenterà grandi features esclusive.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente riferito che gli utenti non dovrebbero aspettarsi nuovi sensori di salute nell'Apple Watch futuro, poiché potrebbero essere necessari anni prima che l'azienda sviluppi le tecnologie correlate. Gurman ha anche menzionato che un sensore di temperatura corporea era sulla tabella di marcia per il Watch di quest'anno, ma i piani su di esso sono “rallentati di recente“.

Per molti utenti, in particolare quelli che aggiornano i propri dispositivi ogni anno, gli ultimi modelli di Apple Watch possono sembrare noiosi. Il fatto è che la maggior parte delle persone non aggiorna il proprio orologio ogni anno (nemmeno ogni due anni in alcuni casi), quindi anche gli upgrade più piccoli sembreranno significativi (all'apparenza).

Ma se non riceveremo un nuovo design o nuovi sensori di salute, c'è una cosa che vogliamo davvero vedere nel nuovo smartwatch della mela: una batteria degna del suo nome.

Sin dal primo Apple Watch, l'azienda ha promesso un'autonomia di 18 ore. Sebbene ciò assicuri che il dispositivo possa rimanere acceso tutto il giorno, è improbabile che la batteria duri più a lungo, e questo è un male considerando ciò che è diventato il wearable oggi.

L'Apple Watch ora ha la rete Cellular, chiama automaticamente i servizi di emergenza se necessario, consente di monitorare il sonno e gli allenamenti. Non di meno, è un ottimo compagnio sanitario. Di contro, occorre ricaricarlo più di una volta al giorno.

Personalmente posseggo il Apple Watch Series 6 con connessione cellulare e di solito arrivo alla mezzanotte con meno del 30 % di batteria, anche se non l'ho utilizzato poi così a lungo. Voglio dire… ho visto le notifiche ma non mi ci sono allenato (preferisco le smartband), non ho misurato il sonno, non ho fatto ECG e altro.

Come dice la stessa azienda, difficilmente si può usare un Watch per più di 4 ore con la sola connettività LTE senza il proprio iPhone nelle vicinanze. E quando lo utilizzate con i sensori di salute e il GPS acceso durante un allenamento, l'autonomia cala vistosamente. Al contrario, alcuni dei competitor di Apple Watch offrono già due o più giorni di autonomia.

Il wearable di Cupertino merita davvero una batteria migliore in modo che gli utenti possano godere di tutte le sue funzionalità senza preoccuparsi di avere abbastanza energia per monitorare il sonno, gli esercizi fisici o di rimanere “a secco” con un gadget scarico al polso.