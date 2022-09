Apple Watch Series 8, Series 7 o SE: quale scegliere e perché

Come fare per scegliere lo smartwatch di Apple più adatto alle proprie esigenze? Questa non è una domanda con la facile risoluzione anche perché oggi il listino comprende diversi prodotti che sono tutti molto simili fra loro per certi versi ma che hanno caratteristiche diverse e prezzi completamente e diametralmente opposti. Quale modello scegliere fra Apple Watch Series 8, Series 7 e SE?

Intanto vi segnaliamo che questi tre modelli sono tutti disponibili su Amazon, hanno tutti una doppia dimensione, e godono delle spedizioni gratuite incluse nel costo del gadget stesso.

Comprare su Amazon è sempre vantaggioso perché ci sono tanti vantaggi esclusivi come ad esempio l’assistenza tecnica del sito che vi garantisce il consiglio degli esperti e il supporto tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte. In più, avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno: per qualsiasi problema vi basterà andare in un Apple Store e i Genius saranno pronti ad aiutarvi.

Apple Watch Series 7, 8 o SE: guida all’acquisto

Il modello SE è stato lanciato nel 2020 è la nuova interazione e praticamente identica ma gode della funzionalità crash detection, a un processore leggermente più veloce (fino al 20%) l’app allenamento è stata migliorata e per il resto non vi sono divergenze. È disponibile in due taglie ma noi vi consigliamo la variante del 2020 che vi costerà solo 268,83€ con cassa da 40 mm. Questo è il Best Buy assoluto.

Il Series 7 e 8 sono UGUALI ma fra i due modelli corre una differenza di prezzo di oltre 100 €. L’orologio appena lanciato a meno colorazioni, alla nuova funzione per il rilevamento degli incidenti, presenta l’app Bussola ridisegnata, e presenta un inedito sensore per la temperatura corporea che serve per il controllo dell’ovulazione. Di listino lo trovate a 509,00 € con cassa da 41 mm e a 549,00€ con cassa da 45 mm.

Il nostro consiglio è quello di comprare il Series 7 a 399,00€ con cassa da 41 mm o a 443,28€ con cassa da 45 mm. Rispetto all’orologio nuovo, c’è solo un sensore in meno. A nostro avviso conviene risparmiare perché tanto si ha diritto al medesimo gadget, con un design identico, design invariato e ci sono anche più colorazioni frizzanti da scegliere. Quella blu e quella azzurra sono semplicemente magnifiche.

Buon divertimento con il vostro nuovo Apple Watch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.