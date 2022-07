Apple Watch Series 8: sarà in grado di misurare la febbre, pare

Sembra che il prossimo Apple Watch Series 8 potrebbe comunicare agli utenti la presenza della febbre; dovrebbe avere infatti, un sensore speciale pensato per la misurazione della temperatura corporea che, grazie ad uno speciale algoritmo, dovrebbe essere in grado di segnalare l’eventuale innalzamento della stessa.

Di fatto, il presunto Apple Watch Series 8 potrebbe essere in grado di dire agli utenti se hanno la febbre; il sensore next-gen potrebbe essere una svolta, soprattutto in un momento storico come quello attuale, dove l’innalzamento della temperatura corporea è spesso legato

Apple Watch Series 8: cosa potrà fare?

In merito a questa questione dunque, il nuovo smartwatch di casa Apple potrebbe presentare dei chipseet speciali per la temperatura corporea. Questa funzione dovrebbe essere dedicata al modello Series 8 e non al RUGGED o tantomeno al Watch SE (2022). Attenzione: si dice che non sarà un termometro integrato nella cassa, ma ci sarà una notifica che segnalerà l’eventuale presenza di innalzamento della temperatura, ma senza entrare nel dettaglio. Come sempre, vediamo la mela sempre più impegnata a fornire un wearable da polso con aspetti sanitari di punta. D’altronde, il Watch Series 7 si è rivelato un ottimo salva-vita e l’azienda sembra aver capito che è questa la direzione da intraprendere per differenziarsi dalla concorrenza.

Esteticamente, il device del 2022 dovrebbe avere il medesimo design dell’edizione del 2021, con lo schermo stondato più generoso, tastierino al seguito e medesimo chipset della gamma 2020. Non di meno, potrebbero esserci dei pannelli più risoluti e tecnologicamente avanzati rispetto al 2021.

Intanto vogliamo segnalarvi l’eventuale presenza di un’offerta davvero unica su Amazon: il modello con cassa da 41 mm dello scorso anno si porta a casa a soli 397,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. La cassa è color Midnight e il cinturino è in tinta con la scocca del dispositivo. Inoltre, siate veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul portale di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.