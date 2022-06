Apple Watch Series 8: non aspettatevi grandi cambiamenti

Secondo quanto affermato da Mark Gurman, il processore contenuto all’interno del nuovo Apple Watch Series 8 dovrebbe presentare le stesse caratteristiche del modello di due anni fa; il Watch SE (2022) invece, dovrebbe essere identico, in tutto e per tutto, al wearable attuale.

Il noto giornalista di Bloomberg ha riferito, all’interno della sua ultima edizione di Power On, quali saranno le novità presenti all’interno degli smartwatch della mela di nuova generazione.

Apple Watch Series 8: cosa aspettarci da questi wearable?

Apple Watch Series 8 dovrebbe quindi presentare un chipset S8, stando alle indiscrezioni. Questo rumor va controcorrente con quanto letto finora; infatti, si è sempre parlato di un inedito processore molto più potente dell’attuale S7 e, per chi non lo sapesse, questo è identico – a sua volta – con l’S6 del Watch Series 6 del 2020. Il wearable del 2023 invece, sarà significativamente più veloce grazie ad un hardware rinnovato in tutto e per tutto. Sul Watch SE (2022) invece, leggiamo:

L’SE si atterrà alle dimensioni dello schermo del modello attuale, anziché passare alle dimensioni più grandi della Serie 7. Ma potrebbe ottenere lo stesso chip S8 della Serie 8, un aggiornamento dall’S5 nell’attuale SE dal 2020.

I device della Series 3 invece, saranno completamente abbandonati. Finalmente la mela dirà addio a questi wearable che, oramai, non reggono più il peso degli anni.

Sulla fantomatica funzione di temperatura corporea che dovrebbe essere allocata dentro i wearable di nuova generazione, Ming-Chi Kuo ha detto:

Credo che Apple Watch Series 8 in 2H22 potrebbe rilevare la temperatura corporea se l’algoritmo è in grado di soddisfare gli elevati requisiti di Apple prima della produzione di massa.

Voi farete il cambio? Comprete un modello di nuova generazione? Intanto, se cercate l’ultimo ritrovato tecnologico, vi consigliamo il Watch Series 7 a 429,00€ al posto di 469,00€.

