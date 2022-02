Apple Watch Series 8: ecco le novità più attese

L'Apple Watch Series 7 ha portato una notevole riprogettazione con dimensioni dello schermo più grandi (41 e 45 mm) e cornici del display ancora più piccole rispetto a prima. Ora, un nuovo rapporto di Bloomberg indica che il 2022 potrebbe essere “il più grande [anno] nella storia del Watch sin dal lancio del modello originale” grazie al debutto di un prodotto davvero esclusivo. Inoltre, il Watch Series 3, sempre più lento e obsoleto, “potrebbe finalmente essere ritirato“.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg raddoppia la sua precedente segnalazione secondo cui la mela probabilmente introdurrà tre nuovi modelli di smartwatch quest'anno. Tali modelli presumibilmente includono:

Gurman continua dicendo che quest'anno non si aspetta “nessun nuovo importante sensore di salute“, anche se esiste la possibilità che l'OEM di Cupertino aggiunga finalmente una funzione per il monitoraggio della temperatura corporea al dispositivo. Secondo quanto riferito, le modifiche che possiamo aspettarci includono “aggiornamenti importanti al monitoraggio delle attività” e continui miglioramenti delle prestazioni.

Infine, Gurman osserva anche che questo potrebbe finalmente essere l'anno in cui il Watch Series 3, spesso diffamato, verrà interrotto. Il modello del 2017 è diventato sempre più difficile da consigliare nonostante il suo prezzo interessante. A poco più si acquista l'iterazione SE, decisamente più intrigante.

Ecco il commento completo di Gurman sulle sue aspettative per la formazione di Apple Watch quest'anno:

Penso che quest'anno sarà il più grande nella storia dell'Apple Watch dal modello originale. Sto cercando tre nuovi modelli per questo autunno: un Watch Series 8, un Watch SE e un Watch orientato agli sport estremi . Non mi aspetterei nessun nuovo importante sensore di salute quest'anno, a parte la possibile inclusione della funzione della temperatura corporea spesso discussa. Ma fai attenzione ai principali aggiornamenti per il monitoraggio dell'attività e ai chip più veloci su tutta la linea. Inoltre, il Series 3 potrebbe essere finalmente mandato in pensione.