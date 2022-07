Apple Watch Series 8: avrà uno schermo (leggermente) più grande

Stando a quanto si apprende, sembra che il nuovo Apple Watch Series 8 avrà il medesimo design del modello del 2021 ma avrà uno schermo più grande del 5%. A riportare la notizia ci ha pensato il noto analista di DSCC Ross Young e l’analista di settore Jeff Pu di Haitong International Securities.

Young ha detto più volte che il Watch Series 8 potrebbe arrivare in tre dimensioni differenti; ha anche detto che il modello standard della serie potrebbe avere uno schermo leggermente più grande di quello attuale.

Apple Watch Series 8: ecco cosa sappiamo

Inoltre, in una nota rilasciata agli investitori e avvistata da MacRumors, l’analista Pu ha detto che Luxshare sarebbe stato l’unico investitore della mela per i futuri Watch da 2 pollici di fascia alta.

Le nuove dimensioni degli schermi di questi gadget saranno paragonabili a quelle dei device dello scorso anno da 41 e 45 mm (1,691 e 1,901 pollici). La nuova dimensione del 2022 dovrebbe essere più grande di 0,089 polici. Parliamo di un upgrade del 5%. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”. Non ci sarà un nuovo design, come suggerito dal leakster ShrimpApplePro, anche se qualche ha detto che l’azienda avrebbe realizzato un pannello flat per i nuovi modelli.

Anche Jon Prosser diceva che avremmo visto, prima o poi, un wearable con la cifra stilistica di iPhone 12 e 13, iPad di ultima generazione e non solo. Altri tipster infine suggeriscono che queste modifiche potrebbero essere contestuali ad una versione Rugged con cinturino in stile Casio G-Shock. Si dice anche che i nuovi orologi riceveranno dei sensori sanitari volti a misurare la temperatura corporea e non solo.

Intanto, vi suggeriamo l’acquisto di un Watch SE a soli 267,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in poche ore su Amazon. Si tratta della versione da 40 mm con cassa black e cinturino abbinato al seguito.

