Apple Watch Series 8: ci sarà una versione da 47 mm?

Secondo quanto si apprende da un report emerso in rete in queste ore, sembra che la nuova gamma di Apple Watch Series 8 introdurrà una nuova versione ancora più generosa. Di fatto, il dispositivo indossabile potrebbe arrvare in tre dimensioni; l’ultima infatti, potrebbe avere una cassa da ben 47 mm.

La nostra domanda è la seguente: sarà riferita alla line-up classica o sarà contestuale solo al modello “Explorer Edition” di cui si parla da tempo”?

Apple Watch Series 8: tutto quello che sappiamo

I rumor ipotizzano che Apple Watch Series 8 potrebbe giungere sul mercato in tre varianti; la più grande dovrebbe avere una dimensione di 1,99 pollici (praticamente due mm più alta del Watch Series 7 da 45 mm del 2021).

L’OEM di Cupertino ha sempre venduto i suoi smartwatch in due dimensioni differenti, sin dal debutto avvenuto nel 2015. Abbiamo avuto 38 e 42 mm, 40 e 44 mm e 41 e 45 mm. Le cose ora potrebbero cambiare, grazie ad un nuovo modello che sarebbe in arrivo quest’anno.

Fra le altre cose, a riportare questi dati ci ha pensato l’analista di DSCC Ross Young . Stando a quanto detto da Young, la dimensione del modello “extra large” dovrebbe essere di 1,99 pollici (47 mm); un bel salto rispetto al vecchio device ma vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Non sappiamo se questa informazione sia veritiera.

Non di meno, qualcuno ipotizza un pannello flat e bordi squadrati come i device premium (iPhone, iPad e non solo); tuttavia, visto che abbiamo avuto un cambio di design nel 2021, difficilmente ne vedremo un altro nel giro di pochissimo.

La gamma di smartwatch di punta dell’OEM americano potrebbe essere dotata di tre modelli classici e di una “Explorer Edition” con cassa e cinturino rugged in stile Casio G-Shock.

