Apple Watch Series 7: il dettaglio che non avevamo notato

Apple Watch Series 7 viene fornito con un nuovo cavo di ricarica realizzato in alluminio anziché in plastica. Curiosa questa scoperta effettuata da uno YouTuber italiano.

Apple Watch Series 7 ha un cavo in alluminio

Con il Watch Series 7 che arriverà negli store tra un paio di giorni, ci sono ancora piccole curiosità che stiamo scoprendo solo ora. Dopo che l'embargo dell'Apple Watch è stato revocato nella giornata di ieri, siamo stati in grado di dare un'occhiata al nuovo cavo di alimentazione incluso nella confezione.

Tra l’altro, non so se qualcuno ci ha fatto caso a questo piccolo dettaglio, ma dentro l’#AppleWatchSeries7 il cavo di ricarica, oltre ad essere USB-C, ora è anche in alluminio!

Come notato dallo YouTuber italiano iMatteo, il nuovo disco di ricarica per Apple Watch Series 7 è realizzato in alluminio anziché in plastica. Non solo, ma ora viene fornito con un connettore USB-C e non USB-A, come avevamo segnalato in precedenza.

Uno dei cambiamenti con il nuovo gadget è il fatto che può caricare più velocemente il device, ma per farlo, Apple ha dovuto cambiare il disco di ricarica con un nuovo bordo esterno in alluminio, come sottolineato anche da iJustine.

L'OEM di Cupertino afferma che il Watch Series 7 è in grado di caricarsi il 33% più velocemente grazie al nuovo cavo e promette l'80% di batteria in 45 minuti di ricarica. Ovviamente, gli utenti hanno bisogno del power brick da 20 W di Apple fornito con iPad Air, iPad Pro o HomePod mini per sfruttare questa feature.

A parte questo, il punto di forza di questo nuovo orologio è lo schermo più grande che misura 41 mm e 45 mm, rispetto alle versioni precedenti con 40 mm e 44 mm. Questo display più grande fa spazio ai nuovi quadranti, all'interfaccia utente ottimizzata e alla tastiera QWERTY con QuickPath in modo che gli utenti possano fare swipe fra le parole mentre utilizzano l'orologio smart.

Questo nuovo Apple Watch è attualmente disponibile per il preordine, anche se potrebbe volerci fino a metà novembre per ottenerne uno se lo ordinate adesso. I clienti possono anche provare ad ottenerne uno a partire da domani, quando verrà rilasciato ufficialmente nei negozi ufficiali del marchio e presso i rivenditori autorizzati.