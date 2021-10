Apple Watch Series 7: ecco com'è fatto all'interno (VIDEO)

Apple Watch Series 7 è stato annunciato a settembre, ma è diventato disponibile nei negozi solo all'inizio di questo mese. Ora iFixit ha finalmente condiviso il suo tradizionale teardown che mostra come appare il nuovo orologio smart del colosso di Cupertino al suo interno. Questa volta però, la società di riparazione ha invitato ex ingegneri Apple per aiutarli nel processo.

Apple Watch Series 7: iFixit e Apple insieme per il teardown

Lo smontaggio dell'Apple Watch Series 7 è stato condotto da Instrumental, una società creata da ex ingegneri della mela, e la maggior parte di loro ha lavorato ai primi progetti di Apple Watch. Sebbene la Serie 7 non sia esattamente un enorme aggiornamento, ci sono alcune differenze interessanti tra i modelli di quest'anno e la Serie 6 del 2020.

Come al solito, il display è incollato al corpo dell'orologio, quindi il team di esperti ha dovuto riscaldarlo a 80°C per ammorbidire l'adesivo. Guardando all'interno, la maggior parte dei componenti si trova nello stesso posto di prima e con dimensioni simili. La nuova versione da 45 mm ha una batteria leggermente più grande con 309 mAh, mentre il Watch Series 6 da 44 mm ha una batteria da 303,8 mAh.

Tuttavia, iFixit rileva che i miglioramenti nella durata della batteria sono quasi zero poiché il Watch Series 7 ha un display più luminoso che consuma più energia. È possibile controllare le specifiche esatte delle batterie di seguito:

S6 da 40 mm: 1.024 Wh;

41 mm S7: 1.094 Wh (aumento del 6,8%);

44 mm S6: 1,17 Wh;

S7 da 45 mm: 1.189 Wh (aumento dell'1,6%).

Un notevole cambiamento nei modelli di quest'anno è la mancanza della porta diagnostica, che in precedenza era posizionata tra la cella energetica e uno degli slot del cinturino dell'orologio. L'OEM di Cupertino ora utilizza una nuova connessione wireless a 60,5 GHz per la diagnostica, che potrebbe essere un test per i futuri modelli di iPhone senza porte di cui tanto si parla online.

Ovviamente, rimuovere questo elemento ha portato ad avere spazio extra ad altri componenti, cosa estremamente importante in un gadget così compatto.

Il più grande cambiamento nell'Apple Watch Series 7 è il display, che ora è più grande e ha bordi più contenuti. È interessante notare che iFixit afferma che il nuovo schermo sembra “meno complesso a prima vista“; questo perché Apple ora utilizza un pannello OLED integrato al touchscreen che ne riduce lo spessore.

Gli ex ingegneri Apple ritengono che il motivo principale per cui le consegne dell'Apple Watch Series 7 sono state posticipate è legato ai vincoli di fornitura del nuovo pannello:

Il colpevole più probabile, di gran lunga, è la produzione di singhiozzi con questo nuovo display; gli schermi hanno alcune delle catene di approvvigionamento e dei processi di assemblaggio più complessi del settore. L'introduzione di questa nuova tecnologia, combinata con lo spingere i limiti del design del confine, probabilmente ha causato ritardi nella spedizione della Serie 7 sul mercato.

L'Apple Watch di quest'anno è il primo ad essere certificato IP6X, il che significa che il prodotto è resistente alla polvere. iFixit rileva che la rimozione della porta di diagnostica e un nuovo modulo altoparlante con una griglia ridisegnata hanno aiutato l'azienda di Cupertino a ottenere tale certificazione. C'è anche il nuovo System-on-Chip (SoC) S7, che mantiene la stessa CPU dell'Apple Watch Series 6.

In termini di riparabilità, iFixit è stato in grado di sostituire con successo il display e il Taptic Engine senza compromettere nessuna delle funzionalità del prodotto. L'azienda è anche riuscita a sostituire la batteria e il gadget funziona anche con una cella energetica del modello del 2020, anche se non è consigliabile inserirla.

Il punteggio finale di riparabilità dell'Apple Watch Series 7 di iFixit è di 6 su 10.