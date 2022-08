Apple Watch Series 7: a questo prezzo non potete lasciartelo sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di un orologio smart di casa Apple unico nel suo genere che grazie agli sconti di Amazon si porterà a casa ad un prezzo strepitoso: Apple Watch Series 7 con cassa da 41 mm in alluminio e in colorazione Midnight sarà vostro a 387,00 € al posto di 439,00 € con consegna immediata in pochissimi giorni.

Ovviamente, il cinturino sport sarà abbinato alla cassa del gadget così da avere un match perfetto. In alternativa, vi basterà fare una ricerca su Amazon per trovare tantissimi cinturini di terze parti e originali da comprare per creare il vostro look preferito.

Apple Watch Series 7: un peccato non averlo

Fra meno di due settimane Apple terrà il suo nuovo evento di lancio autunnale relativo alla presentazione di iPhone 14 e dei nuovi orologi intelligenti next-Gen. Dovremmo assistere al debutto di Watch Series 8, SE (2022) e dell’inedito Watch Pro con cassa da 47 mm.

Tuttavia, questo è proprio il momento perfetto per comprarvi un modello di vecchia generazione ad un costo unico: 387 € infatti è un’ottima cifra per un gadget che è in grado di fare tutto direttamente dal vostro polso. E se proprio volete farla completa, sappiate che potrete dilazionare il pagamento in comode rate e grazie al servizio apposito attivabile al momento del pagamento.

Lo smart Watch di nuova generazione è in grado di rispondere a chiamate e messaggi grazie alla cassa e al microfono integrato, ma non solo. Il display retina dispone dell’AOD. Si tratta di un OLED incredibile, più luminoso del passato e anche molto nitido.

È super resistente grazie la certificazione IP6X; non teme cadute o botte accidentali. Non dimenticate che poi è un eccellente notificatore così non vi perderete le notifiche derivanti dalle vostre app preferite.

Infine, sul lato sanitario e qualcosa di unico: permette di misurare l’ossigeno nel sangue grazie a un sensore avanzatissimo, di effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal polso e poi, in via delle notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare. Misura anche la qualità del sonno e gli allenamenti sportivi.

Non perdetevi l’occasione di fare vostro questo incredibile wearable al prezzo più basso di sempre.

