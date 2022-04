Apple Watch Series 6 rotto? C'è la riparazione gratuita

Apple ha appena annunciato che effettuerà riparazioni gratuite per tutti gli Apple Watch Series 6 che presentano il problema allo schermo di cui tanto si legge in queste ore. Ma facciamo un passo indietro.

Apple Watch Series 6: cosa è successo?

L’OEM di Cupertino ha comunicato di aver avviato un programma volto alla riparazione gratuita delle unità di Watch Series 6 difettose; è emerso che molti dispositivo presentano un problema al pannello. Nulla di eclatante: si parla comunque di una serie di unità molto contenuta. Accade che il pannello del wearable si presenti vuoto in modo permanente e non c’è modo di aggiustarlo. Ecco perché è necessaria la sostituzione/riparazione dalla casa madre.

Sembra che i device colpiti siano stati prodotti fra aprile e settembre dello scorso anno; c’è un programma specifico per questi articoli sul sito dell’azienda. Gli utenti che hanno acquistato un Watch Series 6 in quel periodo, possono contattare la compagnia. Basta controllare il numero di serie dell’orologio per capire se è idoneo alla riparazione gratuita sia presso gli Apple Store che presso i centri di assistenza ufficiali e autorizzati.

Quali sono le unità interessate?

Inoltre, al momento questo problema riguarda solo la versione del modello del 2020; attenzione però. Se dovesse insorgere un altro guasto durante la riparazione o prima, sarà a carico dell’acquirente. Ad oggi non si sa la causa del problema; non sappiamo nemmeno se provengono dallo stesso lotto.

Il Watch Series 6 è stato un prodotto di grande successo e ha spinto il wearable della mela sempre più nel mercato degli smartwatch. Watch Series 7 è vendutissimo e si trova ancora in grande sconto e presto arriverà il dispositivo di ottava generazione.

Voi avete già comprato un orologio della mela? Inoltre, controllate il vostro iDevice qualora dovesse avere delle problematiche. non c’è soluzione se non la riparazione o sostituzione. Fateci sapere se avete anche voi questo difetto.