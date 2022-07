Apple Watch Series 3: è ancora oggi un buon affare?

Ultimamente ci siamo prossima domanda: ma può avere senso comprare un Apple Watch series 3 nel 2022? La domanda è più lecita che mai, ma bisogna anche capire a quali categorie di persone può far comodo un gadget del genere: di fatto, è molto vecchio e manca di numerose caratteristiche che oggi sono fondamentali.

Apple Watch Series 3: è ancora valido

Molti di noi definiscono l’Apple Watch di terza generazione come un “Must Have”. Può essere anche definito come “l’ultimo dei sopravvissuti“. Di fatto, è ancora in commercio nonostante siano passati moltissimi anni dalla sua uscita. È molto economico e questo permette a chiunque di portarsi a casa un gadget indossava bile della mela ad un prezzo irrisorio.

Inoltre, l’azienda di Cupertino lo ha supportato per moltissimo tempo. Le dimensioni dello schermo oggi sembrano quasi anacronistiche ma il processore è ancora valido, anche se presenta un po’ di acciacchi.

Ci sono nuovi sensori migliorati però questo è ancora valido se volete registrare i vostri andamenti, ascoltare canzoni o Podcast o perfino gestire il vostro workout con Apple Fitness+.

Non di meno, è un ottimo notificatore visto che presenta un software aggiornatissimo che mi permette di avere un’esperienza quasi completa. Ma chi può servire un orologio così?

La risposta non è affatto semplice ma noi crediamo che, tutti coloro che si stanno approcciando al mondo di Apple, debbano provare a sperimentare questo dispositivo. Proprio partendo da un modello economico, si può capire bene se fa al caso proprio oppure se è solo uno sfizio non necessario.

Costa 189,99€ ma può registrare con precisione gli allenamenti, e resistente all’acqua e c’è perfino un modello cellulare che mi permette di uscire a camminare o a correre senza portarvi il telefono, pur essendo reperibili in ugual modo. Inoltre, non tutti sono interessati alle tecnologie più recenti. Questo è un ottimo compromesso anche per i più piccoli o per tutti coloro che vogliono spendere poco ma vogliono comunque un orologio perfetto da integrare al proprio iPhone.

