Apple Watch Series 10 al minimo su Amazon: il prezzo scende sotto i 400€

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare Apple Watch Series 10 al prezzo scontato di 399 euro. La versione in offerta è quella da 42 mm. Da segnalare, però, che scegliendo la versione con cassa da 46 mm è ugualmente possibile sfruttare uno sconto, con il prezzo che cala fino a 429 euro. Per entrambe le varianti dello smartwatch di Apple si tratta di un nuovo prezzo minimo storico su Amazon, con possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Apple Watch Series 10: nuovo minimo su Amazon

Il nuovo Apple Watch Series 10 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartwatch da abbinare al proprio iPhone. Il rapporto qualità/prezzo del dispositivo, infatti, è al top. Lo smartwatch può integrarsi al meglio con l’iPhone e con tutto l’ecosistema di prodotti e servizi di Apple. Il dispositivo può sincronizzarsi con lo smartphone per ricevere messaggi, chiamate e notifiche e può essere utilizzato per monitorare l’allenamento e il proprio stato di salute.

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Apple Watch Series 10 al prezzo scontato di 399 euro. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune varianti dello smartwatch. Per verificare le opzioni disponibili basta premere sul box qui di sotto. Per gli utenti Amazon selezionati c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito.