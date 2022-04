Apple Watch SE (44 mm) a meno di 300€: UNICO e irripetibile

Inutile girarci intorno: ci siamo imbattuti in una delle offerte più frizzanti di metà settimana. Su Amazon abbiamo scovato l’ottimo Apple Watch SE, nella versione da 44 mm, al prezzo speciale di 299,00€ al posto di 339,00€. Parliamo di uno sconto aggressivo di ben 40€ sul costo di listino, con tutte le garanzie del noto portale per l’ecommerce americano, con la spedizion gratuita e la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate.

Perché scegliere Apple Watch SE nel 2022?

Perché sceglierlo? Bella domanda, ma in realtà, ancora più bella è la risposta: per mille (e uno) motivi. È lo smartwatch ufficiale della mela (certo, ci sono anche le altre versioni, ma questo modello è uno dei più venduti di sempre, nonché il più apprezzato) ed è l’unico a supportare completamente le funzionalità smart e la compatibilità piena con iPhone. In poche parole, se avete un melafonino, non potete non avere un Apple Watch.

Potete sbloccare il device mediante l’orologio (ma anche il Mac, volendo); lo potete usare come notificatore, conta i passi e monitora il vostro status di salute, vi controlla i battiti del cuore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma ancora: tiene traccia del vostro sonno, dei vostri impegni sul calendario, lo potete usare in combutta con le mappe di Apple o Google, ci sono tante applicazioni sullo store, tutte molto utili. Pensiamo a Shazam per esempio, sempre più integrata nel sistema, o a tutte le “complicazioni” che vi sono all’interno dei quadranti.

Apple Watch SE è realizzato in alluminio riciclato, viene proposto in tre colorazioni (argento, black e rose gold) ed è compatibile con tutti i cinturini realizzati da Apple dal 2015 ad oggi, sia originali che after market. Insomma, questo wearable non è solo un orologio. È un centro multimediale al proprio polso ed è uno dei migliori gadget da regalare o – perché no – auto-regalarsi. A 299,00€ è da prendere al volo, ma siate veloci.