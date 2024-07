Apple Watch SE da 40 mm su eBay in SUPER SCONTO di 72€

Hai deciso di acquistare uno degli smartwatch migliori di sempre e vorresti avere qualche sconto? Allora sei decisamente nel posto giusto. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Apple Watch SE da 40 mm a soli 217 euro circa, invece che 289 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale MENO10ESTATE al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è esattamente quello che vedi sopra e che puoi vedere anche sullo store ufficiale di Apple. Dunque questo momento puoi risparmiare la bellezza di 72 euro e soprattutto metterti al polso uno dei migliori smartwatch in circolazione. Fai presto perché ci sono pochissime unità disponibili.

Apple Watch SE da 40 mm a prezzo Outlet su eBay

Senza ombra di dubbio possiamo dire che Apple Watch SE da 40 mm a questa cifra è da prendere all’istante. È dotato di un bellissimo display Retina con luminosità fino a 1000 nit e cassa in alluminio riciclato al 100%. In questa versione trovi il cinturino in silicone blu notte che risulta elegante e molto comodo.

Potrai tenere monitorato il tuo stato di salute 24 ore su 24 e ricevere notifiche in tempo reale di chiamate, messaggi e social. È dotato del GPS integrato ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. Ha un microfono e un altoparlante integrato per le chiamate direttamente dal polso e possiede una batteria che dura fino a 18 ore di utilizzo standard.

Se vuoi il migliore smartwatch sul mercato a un prezzo decisamente vantaggioso non perdere questa occasione. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Apple Watch SE da 40 mm a soli 217 euro circa, invece che 289 euro. Ricordati di inserire il codice promozionale MENO10ESTATE al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.