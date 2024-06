Apple Watch SE (2ª gen) con cassa in alluminio a un PREZZACCIO (-50€)

Hai finalmente deciso di acquistare un Apple Watch e vorresti riuscire a pagarlo un pochino meno? Allora non perdere questa straordinaria occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 239 euro, invece che 289 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 17% ti fa risparmiare la bellezza di 50 euro sul totale. Una promozione da urlo per uno dei migliori smartwatch in circolazione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 47,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple Watch SE (2ª gen): oggi il sogno si avvera

Acquistando Apple Watch SE (2ª gen) ti metti al polso uno smartwatch spettacolare, con tantissime funzioni e un sensore molto preciso. Potrai monitorare in tempo reale il tuo stato di salute e rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Con il GPS integrato puoi svolgere le tue attività sportive tracciando il tuo percorso in modo preciso. Inoltre ha un design compatto e robusto con una cassa in alluminio e un cinturino in morbido silicone che non fa sudare il polso. È resistente all’acqua fino a 50 metri e ci puoi anche collegare le AirPods.

Insomma una vera forza della natura che oggi puoi acquistare a molto meno del suo prezzo. Quindi prima che sia tardi e l’offerta svanisca vai su Amazon e fai tuo il mitico Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 239 euro, invece che 289 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.