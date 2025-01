Apple Watch SE 2: prezzo al MINIMO STORICO su Amazon e lo paghi in 5 rate

Con il nuovo anno puoi farti subito un bellissimo regalo grazie allo sconto Amazon attivo su Apple Watch SE 2 con cassa da 44mm che oggi puoi acquistare al minimo storico di 210,69 euro invece di 289. Con disponibilità immediata, puoi persino scegliere il pagamento a rate al checkout a tasso zero.

Apple Watch SE 2: il compagno per la vita quotidiana, la salute e lo sport

Il modello in questione è dotato di una cassa da 44mm in alluminio per avere uno schermo ancora più grande. Lo smartwatch ti accompagnerà in ogni genere di attività, dallo sport grazie all’app Allenamento, fino alla salute con funzioni come il monitoraggio del sonno e il supporto per la tua salute mentale, permettendoti di tenere nota del tuo stato d’animo per sviluppare consapevolezza emotiva.

Presenti anche funzioni per la sicurezza come “Rilevamento cadute” e “Rilevamento incidenti” che possono chiamare i soccorsi automaticamente in caso di emergenza: inoltre riceverai notifiche se il tuo battito cardiaco dovesse risultare irregolare o fuori dai parametri normali.

Compatibile con tutti i dispositivi Apple, tanto che puoi persino sbloccare il tuo Mac, pagare con Apple Pay e trovare i tuoi device in un attimo, è dotato anche di resistenza all’acqua fino a 50 metri ed ha un design personalizzabile grazie ai vari cinturini presenti sul mercato.

Con Apple Watch SE 2 ti porti a casa e sul polso un compagno di vita, pronto a supportarti in ogni aspetto della giornata. Acquistalo adesso, anche a rate, a soli 210,69 euro invece di 289,99.