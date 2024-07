Apple Watch SE 2 in offerta su Amazon: è lo smartwatch da prendere oggi (anche in 5 rate)

È il momento di prendere Apple Watch SE 2. Lo smartwatch di Apple è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 229 euro per la versione da 40 mm e al prezzo scontato di 249 euro per la versione da 44 mm. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare uno smartwatch di qualità da abbinare al proprio iPhone. Per gli utenti Amazon selezionati, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Apple Watch SE 2: l’offerta su Amazon è quella giusta

Per chi ha un iPhone, la scelta dello smartwatch è oggi molto più semplice. Apple Watch SE 2, infatti, rappresenta l’opzione migliore per rapporto qualità/prezzo su cui puntare, grazie alla possibilità di sincronizzazione completa con lo smartphone e con tutto l’ecosistema di prodotti e servizi di Apple. Si tratta del modello giusto su cui puntare, soprattutto considerando il nuovo calo di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare Apple Watch SE 2 con un prezzo scontato di:

229 euro per la versione da 40 mm

per la versione da 249 euro per la versione da 44 mm

Entrambe le varianti sono disponibili anche con possibilità di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito, per gli utenti Amazon selezionati. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.