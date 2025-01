Apple Watch SE 2 da 44mm (GPS + Cellular) è l'affare del giorno su Amazon

Minimo storico molto interessante su Amazon per la versione GPS + Cellular di Apple Watch SE 2 da 44mm: lo smartwatch della mela morsicata è disponibile infatti a soli 305,10 euro, il prezzo più basso di sempre per questo specifico modello.

Apple Watch SE 2 44mm: il miglior prezzo per questa versione

Apple Watch SE 2 si presenta con un’elegante cassa in alluminio da 44mm, perfetta per chi vuole uno schermo più grande, e in questo modello con il vantaggio della connettività cellulare: questo significa che puoi lasciare a casa il tuo iPhone, se vuoi, e continuare comunque a inviare messaggi, chiamare e ascoltare musica o podcast in streaming ovunque tu sia. Sarai sempre connesso.

Poi ci sono tutte le altre funzioni che rendono speciale questo smartwatch, come le feature di sicurezza e salute che rilevano incidenti, cadute e ti avvisano in caso di ritmo cardiaco irregolare o frequenze anomale. Per non parlare poi dello sport, con parametri avanzati per l’allenamento e la possibilità di monitorare tante discipline diverse.

L’acquisto ti permetterà di avere 3 mesi di Apple Fitness+ con cui ricevere suggerimenti e indicazioni per allenarti alla massima intensità, anche per nuoto e altre attività acquatiche grazie alla resistenza fino a 50 metri di profondità.

Uno smartwatch destinato a diventare il tuo assistente personale per lavoro, fitness e salute ovunque tu sia e senza essere per forza legati al proprio smartphone. Approfitta del minimo storico e acquistalo adesso a soli 305,10 euro.