Il cardiofrequenzimetro presente a bordo dell'Apple Watch ha appena salvato la vita ad una donna del Michigan da un infarto potenzialmente fatale.

Apple Watch si rivela un salva-vita, ancora una volta

L'orologio intelligente del costruttore americano, come molti altri dispositivi indossabili intelligenti, si è trasformato in uno strumento indispensabile per la salute delle persone che può salvare la vita di ciascuno. Il cardiofrequenzimetro è una delle caratteristiche più importanti presenti nel wearable. È in grado di migliorare lo stile di vita dell'utente ed è persino un vero alleato della propria quotidianità. Il cardiofrequenzimetro è il sensore più importante presente nell'Apple Watch grazie alla sua qualità e alla sua efficacia nella rilevazione dei parametri vitali e della letture dei dati.

Una donna di Norton Shores, nel Michigan, Diane Feenstra, è stata apparentemente salvata da un attacco di cuore potenzialmente fatale dopo aver ottenuto una lettura della frequenza cardiaca molto alta da parte del suo Apple Watch mentre era “a riposo”. Il suo gadget, il giorno dell'incidente, ha registrato una lettura di 169 battiti/minuto, che ha portato Diane a chiamare suo marito, il quale ha informato immediatamente le autorità competenti.

Fortunatamente, è stata portata in ospedale, dove un ECG ha rivelato che ha avuto un infarto a causa di un'arteria bloccata. Diane, in seguito, ha subito con successo una procedura di riabilitazione ed è tornata in piedi, grata per il dono dell'Apple Watch datole da suo marito.

I dispositivi indossabili intelligenti, inclusa la gamma di Apple Watch, sono sempre più utilizzati come strumenti per la salute e il fitness. Oltre al cardiofrequenzimetro, ci sono molti altri sensori che forniscono misurazioni vitali che potrebbero misurare efficacemente lo stato di salute dell'utente.

La funzione di protezione anticaduta in Apple Watch è un'altra caratteristica che si è dimostrata un salva-vitas proprio di recente. Lecito ipotizzare che Apple continuerà a sviluppare tecnologie utili per la salvaguardia della salute delle persone da inserire nei suoi futuri wearable.

Apple

Smartwatch