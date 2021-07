Il primo Apple Watch è stato annunciato a settembre 2014 e ha raggiunto i negozi soltando nel 2015, precisamente nel mese di aprile di quell'anno. La prima generazione era disponibile con cassa in alluminio, una in acciaio inossidabile e oro 18 carati, ma sembra che l'azienda avesse già in mente altri materiali per il suo gadget indossabile.

Apple Watch 1 in ceramica: vi sarebbe piaciuto?

Oggi un prototipo emerso in rete ci suggerisce che l'OEM americano stava effettivamente considerando la commercializzazione di un modello in ceramica per il primo Apple Watch. Le immagini di questo prototipo sono state condivise da @DongleBookPro, un utente di Twitter noto per aver mostrato nel corso degli anni, diversi prototipi di gadget della mela.

Come potete vedere voi stessi, questo Apple Watch in ceramica sembra più o meno lo stesso della versione rilasciata anni dopo. Tuttavia, in realtà è una delle prime unità ad essere stata realizzata nel 2014.

Proto-2F Ceramic Original Apple Watch (S0)



Interestingly this was manufactured in 2014, indicating Apple could have launched the ceramic model with the original watch opposed to the Series 2 pic.twitter.com/Bq4ZaOZ7fO — Dongle (@DongleBookPro) July 3, 2021

La compagnia di cupertino ha presentato ufficialmente un modello in ceramica con la seconda generazione dell'Apple Watch Series 2 nel 2016, ma il prototipo conferma praticamente che il materiale era un'opzione anche per la prima generazione del wearable. Si legge:

Come altri primi prototipi di Apple Watch, il retro di questo modello in ceramica ha solo i segni “Lorem Ipsum” senza il logo della società, cosa che l'azienda fa per impedire che i nuovi design vengano identificati come device Apple prima dell'annuncio ufficiale. È interessante notare che questa unità funziona ancora e sembra eseguire il software Apple interno.

Vale la pena notare che la società di Cupertino non vende più Apple Watch in ceramica, poiché il materiale è stato dismesso con gli ultimi Series 6 lanciati a settembre 2020. Non di meno, anche la quarta generazione non ha ricevuto un modello nel suddetto materiale.

