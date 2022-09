Apple Watch: rivelate le dimensioni delle batterie dei nuovi modelli

In queste ore sono state rivelate le dimensioni reali delle batterie contenute all’interno dei nuovi smartwatch premium dell’OEM di Cupertino. Scopriamo le celle energetiche contenute all’interno di Apple Watch SE (2022), Watch Series 8 e Watch Ultra.

Apple Watch: ecco le batterie dei nuovi modelli

Sappiamo che durante il keynote “Far Out” di pochi giorni fa, Apple ha svelato iPhone 14 (e derivati) ma anche i nuovi smartwatch di punta della compagnia. Oggi, grazie ad un rumor emerso in rete, scopriamo la capacità reale della batteria dei nuovi wearable da polso dell’azienda.

Gli orologi sono stati avvistati all’interno del database cinese 3C; in primo luogo, scopriamo che Apple Watch Ultra, il super device con cassa in titanio da 49 mm, presenta una batteria da 542 mAh che garantisce giorni di autonomia (36 ore che possono diventare 60 con la nuova modalità di risparmio energetico) con una singola carica. Watch SE da 40 e 44 mm invece, presentano degli accumulatori da 245 e 296 mAh. Invece, il Watch Series 8 da 41 e 45 mm ha batterie da 282 e 308 mAh, rispettivamente.

Quale device vi consigliamo noi? Bella domanda. Sicuramente il Watch Series 8 è quello più mainstream, costa 549,00€ nella versione con cassa da 45 mm. Il suo prezzo è decisamente più elevato rispetto a quello dell’anno scorso ma, dalla sua ha un sensore per la temperatura corporea che serve per monitorare il periodo di ovulazione nelle donne con estrema precisione. Per il resto, oltre alla Crash Detection, è lo stesso Watch Series 7 che abbiamo visto nel 2021. Arriva in poche colorazioni (non c’è quella verde o quella azzurra, con nostro sommo dispiacere) ma dispone di funzionalità premium davvero esclusive. Ha lo schermo OLED con Always On Display, è un notificatore eccellente, comunica alla grande con iPhone e consente il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, degli allenamenti, rileva il livello di ossigeno presente nel sangue, permette di effettuare un elettrocardiogramma dal proprio polso e non solo. È un bel gadget; se avete un iPhone, non potete non avere un Apple Watch.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.