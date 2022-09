Apple Watch: quale modello conviene comprare nel 2022?

Oggi la line-up di smartwatch di casa Apple è più caotica che mai; sono tanti i wearable disponibili in commercio e, fra modelli che si trovano online a prezzi vantaggiosi, nuovi arrivi e vecchie glorie, è difficile tracciare una linea ben precisa. Come scegliere quello adatto alle proprie esigenze? Bella domanda; non c’è una risposta precisa ma c’è solo un’analisi (breve) da fare. Vediamo cosa ci offre il mercato.

Apple Watch: quale fa al caso vostro?

Partiamo dal Watch Series 3: bene, non è più disponibile nella line-up dell’azienda ma non ve lo avremmo consigliato. Evitatelo, anche perché non riceverà aggiornamenti. Se lo trovate nei mercatini a 50€ può essere accettabile, ma noi vi consigliamo di non buttare soldi così.

Il Watch SE (2020) e l’SE (2022) sono praticamente identici: ci sono solo colorazioni per la cassa differenti, c’è la modalità Crash Detection e poco altro in più nella versione appena rilasciata. Vale la pena fare l’upgrade? Assolutamente no, ma se volete risparmiare scegliete la vecchia versione, tanto verrà supportata per moltissimo tempo. La trovate su Amazon, con cassa da 40 mm, a soli 269,00€. Pensate che la nuova ha pochissime features in più (e neanche si può dire…) e costa di listino 309,00€. Certo, la differenza è poca, ma i prodotti sono identici. È come scegliere fra iPhone 13 e 14: preferite il modello del 2021 senza pensarci nemmeno.

Il Watch Series 8 introduce davvero pochissime opzioni aggiutive. Ci sono meno colorazioni fra cui scegliere ma è presente l’innovativo sensore per la misurazione corporea (utile per il monitoraggio del periodo di ovulazione, ma no, per il momento non misura la febbre) e la Crash Detection. Di listino costa 669,00€ nella versione da 45 mm + GPS ma vi invitiamo a prendere in considerazione il Series 7 a 437,00€ nella versione Midnight con cassa da 45 mm.

Le migliorie giustificano l’upgrade? Secondo noi no; anche qui, meglio il “vecchio” prodotto.

Infine, Watch Ultra è un qualcosa di magico. Certo, 1009,00€ non sono pochi e questo non è un device per tutti. Compratelo solo – per favore, siate responsabili – se fate sport estremi.

