Apple Watch Pro: BRUTTE notizie, avrà un prezzo ALTISSIMO

Secondo quanto si legge, la versione rugged dei nuovi smartwatch del colosso di Cupertino potrebbe costare quanto un iPhone 13 Pro. Praticamente, Apple Watch Pro dovrebbe avere un prezzo elevatissimo. Ricordiamo che l’azienda potrebbe svelarlo a settembre insieme ai nuovissimi Watch SE (2022) e alla Series 8.

Apple Watch Pro: facciamo il punto

Da un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg all’interno dell’ultima edizione della sua newsletter Power On, apprendiamo che la versione dedicata agli sportivi del nuovo orologio intelligente di Cupertino potrebbe avere un costo super elevato. Il report afferma infatti che la vaeriante rugged dovrebbe avere un prezzo di lancio di circa 999 $, praticamente il prezzo (americano) di un iPhone 13 Pro. Da noi potrebbe quindi superare la soglia dei 1100€.

Inoltre, scopriamo che questa versione particolare potrebbe avere uno schermo da 2 pollici (parliamo di una dimensione di 47mm); dovremmo trovarci di fronte al wearable più grande mai rilasciato dalla compagnia di Cupertino. Watch Series 8 invece, dovrebbe arrivare nelle classiche taglie da 41 e 45 mm, proprio come la Series 7 del 2021 che, a tal proposito, segnaliamo che si trova in super sconto a soli 439,00€ (al posto di 469,00€) su Amazon nella versione Midnight 45 mm.

Tornando alla versione Pro (alias rugged) vediamo che dovrebbe avere uno schermo super resistente con risoluzione di 410×502 pixel; ci sarà watchOS 9 e avrà nuovi opzioni per l’allenamento e miglioramenti vari ed eventuali sotto la scocca. Non dovrebbe mancare una cassa in metallo con cinturino in silicone rigido, molto simile a quello visto con i Casio G-Shock. Watch SE (2022) invece, sarà identico al modello attuale ma presenterà un hardware interno aggiornato.

Sul fronte delle funzionalità, ci aspettiamo un sensore in grado di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, il livello di ossigeno nel sangue e perfino la temperatura corporea (la novità dell’anno). Il Pro o il Series 8 potrebbe avere anche il supporto alla connettività satellitare.

