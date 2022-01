Sì, possiamo giocare il primo Prince of Persia su Apple Watch!

Avreste mai immaginato di riuscire a giocare il primo storico Prince of Persia sul vostro orologio? Adesso è praticamente possibile, grazie ad un piccolo trucco che permette di inviare il link della versione browser del titolo al proprio Apple Watch, con una sorprendente compatibilità con il touchscreen.

Come giocare a Prince of Persia su Apple Watch e provare su un altro smartwatch

Tutto quello che bisogna fare è auto-inviarsi il collegamento al sito web che ospita il gioco, princejs.com, direttamente all'Apple Watch tramite una email o un messaggio iMessage. A questo punto, basta semplicemente aprire il messaggio direttamente dallo smartwatch, cliccare sul link e il titolo partirà immediatamente.

Come è possibile notare da un filmato inviato da un utente su Twitter, il gioco viene riprodotto praticamente alla risoluzione originale con tanto di supporto al touchscreen. Insomma, nel tempo libero potrete cimentarvi a fare qualche partitina, magari mentre siete in attesa del tram o da qualche altra parte.

Alcuni utenti hanno fatto anche delle prove ed è stato confermato che lo stesso stratagemma funziona ad esempio anche su Samsung Galaxy Watch 3. Se il vostro dispositivo indossabile supporta un browser non vi rimane dunque che fare un tentativo.

Prince of Persia è un gioco che gli utenti più “anziani” tra di voi ricorderanno con affetto: lanciato nel 1989 per Apple II, è stato successivamente portato su altri sistemi diventando un clamoroso successo mondiale.

Un clamore che ha poi portato alla realizzazione di due seguiti, fino ad arrivare all'epoca PlayStation 2 e Xbox, con la saga delle Sabbie del Tempo. L'ultimo capitolo principale risale al 2008, quando Ubisoft decise di lanciare un soft reboot che non ebbe però il successo sperato.

Adesso si è in attesa del remake de Le Sabbie del Tempo, ma lo stato in cui si è presentato al primo trailer ha spinto gli sviluppatori a prendersi del tempo per migliorare la qualità del gioco, che al momento non ha una data di uscita.

Nel frattempo, se avete un Apple Watch o un dispositivo indossabile compatibile, potete consolarvi con il primissimo storico Prince of Persia!