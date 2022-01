iPhone 13: il nuovo accessorio di Belkin è STREPITOSO

Belkin lancia il nuovo charger di ricarica MagSafe per iPhone 12 e iPhone 13 con cavalletto integrato; praticamente, è una svolta per chi è solito utilizzare l'iPhone al lavoro, come device dedito alla fruizione di contenuti multimediali e altro ancora.

Come funziona il caricatore MagSafe di Belkin per iPhone 13?

Il mercato degli accessori di terze parti compatibili con la tecnologia MagSafe continua a crescere. Questa settimana, Belkin ha ufficialmente iniziato a vendere negli Stati Uniti il ​​caricabatterie wireless portatile Boost Charge Pro con MagSafe. Questo charger “portatile” presenta un design intelligente con un cavalletto integrato, ma ha anche un prezzo elevato al seguito.

Il gadget in questione è certificato Apple, il che significa che può raggiungere velocità massime di 15 W per la ricarica su iPhone 12 e iPhone 13. Nella confezione troverete anche quello che Belkin descrive come un cavo intrecciato “extra lungo” da 2 m, ma non c'è un brick per la carica: ergo, un caricatore da muro. Lo dovrete comprare separatamente.

Belkin spiega:

Questo pad caricabatterie wireless portatile è stato progettato con la tecnologia ufficiale MagSafe per fornire una ricarica wireless rapida fino a 15 W per iPhone 13 e iPhone 12 e ti consente di continuare a utilizzare il telefono mentre è in carica grazie a un supporto pop-up progettato con cura e un extra -cavo lungo. L'attacco magnetico assicura un allineamento perfetto e a scatto ogni volta, mentre un design sottile e leggero rende questo caricabatterie perfetto per i viaggi e tre colorazioni sobrie si adattano perfettamente a qualsiasi spazio della casa o dell'ufficio.

Mentre Apple vende il proprio disco di ricarica MagSafe per 39 dollari, questo presenta un cavo più corto da 1 m. Manca anche dell'intelligente design del cavalletto dell'opzione Belkin, che la società descrive come perfetta per “streaming o scorrimento a mani libere mentre il telefono è in carica“.

Il nuovo caricabatterie wireless portatile Boost Charge Pro di Belkin con MagSafe è ora disponibile per l'ordine dal sito Web dell'azienda per un prezzo (un po' salato) di 59,99 dollari.

Speriamo che arrivi presto in Italia, magari su Amazon. Ve lo linkeremo non appena sarà disponibile.