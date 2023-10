Apple Watch 8 41 mm: Unieuro PIEGA Amazon, stesso prezzo ma con le RATE

È uno scontro senza esclusioni di colpi quello che va in scena in queste ore tra il Sottocosto Unieuro e la Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’ultima battaglia è sull’ottimo Apple Watch Series 8 da 41 mm: Unieuro non solo ha pareggiato la clamorosa offerta di Amazon – 339 euro (!) – ma è andata anche oltre, proponendo il più comodo pagamento in 3 rate da 113 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Senza contare che questa offerta è valida per tutti, e sempre tutti godono delle spese di spedizione gratuite.

Apple Watch Series 8 da 41 mm in super offerta sul sito di Unieuro

L’offerta del Sottocosto Unieuro su Apple Watch 8 da 41 mm in versione GPS parla da sola: non solo è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (quello precedente era stato 379,88, ndr), ma significa anche uno sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari al 33%, percentuali che è difficile che si ripetano quando di mezzo ci sono dispositivi Apple usciti 1 anno prima.

Il modello in offerta ha la cassa in alluminio color Argento con cinturino sport Bianco. Ovviamente c’è il GPS, e ovviamente c’è il supporto alla tecnologia NFC, che ti consente di pagare con il tuo nuovo Apple Watch in tutti i punti vendita dove viene supportato il pagamento tramite Apple Pay.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sull’Apple Watch Series 8 da 41 mm per beneficiare del pagamento in 3 rate senza interessi da 113 euro al mese con Klarna o PayPal. E quei soldi che risparmi oggi li puoi reinvestire magari in un altro acquisto. Ti ricordiamo che le spese di spedizione sono gratuite.

