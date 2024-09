Apple Watch 10: il monitoraggio dell'apnea notturna è ormai certo

Apple ha ottenuto un’altra importante certificazione dalla FDA, questa volta per il monitoraggio dell’apnea notturna tramite i suoi smartwatch.

Nello specifico, la nuova funzione sarà disponibile su Apple Watch Series 9, Series 10 e Ultra 2 tramite watchOS 11, ossia l’ultima versione del sistema operativo rilasciata dal colosso di Cupertino.

Come rilevare l’apnea notturna con Apple Watch

Questa funzionalità richiede che l’utente indossi l’Apple Watch durante il sonno per almeno dieci notti nell’arco di 30 giorni. In questo modo, il dispositivo raccoglierà dati a sufficienza per capire se ci siano o meno segnali circa la presenza di apnea notturna. Nel caso venissero rilevate anomalie, il sistema inviterebbe a consultare un medico per una diagnosi più precisa.

L’apnea notturna, infatti, può avere effetti negativi sulla salute, come insonnia, sonnolenza diurna e mal di testa, causati dalle frequenti interruzioni della respirazione durante il sonno. Apple si unisce così a Samsung, che aveva già ricevuto una certificazione simile dalla FDA per i suoi Galaxy Watch.

Con questa nuova funzione in arrivo, la società dimostra ancora una volta il suo impegno nel campo della salute, rendendo i suoi dispositivi, nella fattispecie gli Apple Watch, dei veri e propri alleati per il monitoraggio di condizioni potenzialmente serie come l’apnea notturna.