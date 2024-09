Apple Watch 10 e AirPods 4 su Amazon insieme ai nuovi AirPods Max

Apple Watch 10, nelle sue tante configurazioni, inizia a essere visualizzabile anche su Amazon. Insieme al nuovo smartwatch, spuntano anche AirPods 4 e Max. Nel momento in cui te li segnaliamo, i prodotti non sono ancora preordinabili. Tuttavia, è bene tenerli sotto controllo perché potrebbero risultare acquistabili da un momento all’altro.

Apple Watch Series 10

I modelli di Apple Watch 10 che troverai di seguito sono quelli che siamo riusciti a reperire su Amazon. Se il prezzo mostrato accanto è pari a zero è perché non è ancora possibile procedere all’acquisto.

AirPods 4 e nuovi AirPods Max

I nuovi AirPods 4 sono disponibili in due versioni: base e con cancellazione attiva del rumore. Entrambe hanno già la loro pagina su Amazon, insieme ai nuovi AirPods Max dotati di ingresso di ricarica USB C. Anche in questo caso, se il prezzo mostrato accanto al prodotto è pari a zero è solo perché non è ancora possibile procedere all’acquisto.

Ormai manca poco all’apertura dei preordini anche su Amazon dei nuovi wearable Apple. Segna i link di riferimento del prodotto che ti interessa e verifica di tanto in tanto la loro disponibilità.