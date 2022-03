Apple vuole introdurre l'abbonamento per iPhone e iPad

Secondo quanto si apprende dal portale di Bloomberg, sembra che Apple sta pianificando di lanciare un servizio di abbonamento per prendere a noleggio iPhone e iPad.

L'OEM di Cupertino si sta preparando ad un grande cambiamento che riguarderà il modo in cui i propri clienti potranno acquistare prodotti hardware; partirà alla fine dell'anno con iPhone.

Apple lancerà l'abbonamento per prendere l'iPhone ” a noleggio” a fine anno

Stando al nuovo rapporto di Bloomberg, Tim Cook vorrebbe consentire agli utenti di acquistare hardware iPhone e iPad in un modo “simile a quanto avviene con il pagamento di una tariffa mensile per l'app“.

Si legge anche che il nuovo programma sembra essere “la più grande spinta di Apple verso le vendite ricorrenti automaticamente“. Di fatto, l'azienda già permette ai suoi clienti di finanziare gli acquisti di prodotti negli USA utilizzando Apple Card. Noi invece, possiamo fare semplici finanziamenti mediante banche che fungono da intermediarie nel tutto (Compass, Agos, Findomestic).

Negli States, l'azienda gestisce anche l'iPhone Upgrade Program in collaborazione con Citizens Bank. Questo permette agli utenti di ottenere un nuovo iPhone ogni 12 mesi.

Tuttavia, il nuovo servizio di abbonamento potrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno; Bloomberg specifica: “entro la fine del 2022 o nel 2023” e aggiunge: “Il servizio sarebbe la più grande spinta di Apple verso le vendite ricorrenti automaticamente, consentendo agli utenti di abbonarsi all'hardware per la prima volta, piuttosto che ai soli servizi digitali. Ma il progetto è ancora in fase di sviluppo“, hanno affermato delle persone che hanno chiesto di non identificarsi perché il l'iniziativa non è stata ancora annunciata“.

Non di meno, questo abbonamento potrebbe collegarsi ai bundle Apple One e AppleCare. Ad oggi dobbiamo ancora attendere ulteriori dettagli in merito. Di fatto, la mela vuole portare sul mercato un programma di “finanziamento interno” che funzionerà in un modo similare al noleggio o al leasing delle automoible.

Cosa ne pensate? Sarete disposti a pagare un canone mensile per avere accesso al nuovo hardware della mela? Fatecelo sapere.