Apple voleva realizzare un HomePod alimentato a batteria

Secondo quanto rivelato da Mark Gurman, sembra che anni fa Apple stesse prendendo in considerazione l'idea di presentare un “HomePod” alimentato a batteria.

Arriverà mai un HomePod auto-alimentato?

All'inizio di questo mese, l'OEM di Cupertino ha interrotto la produzione di Beats Pill+, il suo ultimo altoparlante alimentato a batteria. A seguito di questa notizia, Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che, in passato, la mela ha discusso più volte del debutto di un prototipo di uno speaker intelligente auto-alimentato.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Gurman ha affermato che, sebbene Apple abbia rilasciato anni fa un concept del suo smart speaker a batteria, sarebbe sorpreso nel veder arrivare un gadget simile sul mercato con il marchio Apple.

Per ora, HomePod Mini è l'unico altoparlante intelligente venduto dall'azienda e deve essere collegato a una fonte di alimentazione per funzionare in ogni momento.

Gurman ha affrontato alcuni altri argomenti nella sua newsletter questa settimana, tra cui il visore AR/VR di Apple, che ha detto ancora una volta avrà prestazioni alla pari con il chip M1 Pro presente nel nuovo MacBook Pro e che potrebbe avere un prezzo superiore ai 2.000 dollari una volta rilasciato in commercio.

Gurman ha anche sostenuto un rapporto di MacRumors in cui si afferma che il marchio di lusso di Hyundai Genesis sta pianificando di supportare CarKey di Apple come nuovo metodo di blocco/sblocco dei veicoli mediante chip U1.

Al momento questa funzione è stata limitata a determinati modelli BMW nel 2020, ma Gurman ha affermato che Genesis prevede di implementare il supporto entro l'estate.