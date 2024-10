L'Apple Vision economico non sarà poi così economico | Rumor

Secondo nuove indiscrezioni, Apple starebbe già lavorando ad una versione più economica del suo Vision Pro, il visore per la realtà mista. Quanto economica? Beh, non troppo. Anzi.

Cosa si dice sull’Apple Vision economico

L’Apple Vision Pro è uscito ad inizio del 2024 e non è tuttora disponibile nei principali mercati: in Italia, ad esempio, non è ancora previsto.

Parallelamente allo sviluppo della seconda generazione del visore high-end, Apple lavora anche ad un prodotto che, nelle sue ambizioni, dovrebbe raggiungere un pubblico più vasto, complice un prezzo più “democratico”. Ma non aspettatevi miracoli: gli ultimi rumor diffusi da Bloomberg ci parlano comunque di un visore, per quanto meno avanzato, piuttosto costoso.

Secondo Mark Gurman, il nuovo visore sfrutterà un processore meno potente e avrà anche uno schermo con una risoluzione inferiore. Due compromessi che dovrebbero aiutare Apple a portare il prezzo del nuovo Apple Vision entry-level vicino ai 2000 dollari. Non è poco, ma è sicuramente meno del prezzo di listino del Vision Pro, che costa ben 3499$.

Tutti i compromessi per non sforare i 2000$

Il rapporto di Bloomberg suggerisce che la versione economica del visore potrebbe rinunciare a parte della tecnologia presente nell’Apple Vision Pro, come la funzione Eyesight, che richiede un display lenticolare all’esterno del visore per permettere agli altri di “vedere” gli occhi di chi lo indossa.

Il modello economico di Apple Vision sarà probabilmente alimentato da un chip della serie A, probabilmente lo stesso chip che verrà utilizzato nella prossima linea di iPhone, piuttosto che dall’M2 che attualmente usa l’Apple Vision Pro. Per quanto riguarda i materiali, sembra ragionevole supporre che verranno utilizzati materiali più leggeri per ridurre il peso sulla testa dell’utente. Bisognerà aspettare come minimo più di un altro anno.

Quasi sicuramente il visore entry-level verrà presentato assieme al nuovo Apple Vision Pro, in questo modo i consumatori avranno la libertà di scegliere a quali dei due modelli sono più interessanti, a seconda del loro budget e delle loro preferenze. Quasi sicuramente usciranno entrambi nel corso del 2026; Apple si aspetta di raddoppiare le vendite rispetto al primo Apple Vision Pro.