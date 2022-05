Apple: i nuovi acquirenti di iPhone provengono da Android

Secondo quanto si apprende da Tim Cook, il numero di nuovi utenti di casa Apple è aumentato a dismisura in questi mesi grazie anche alle “new-entry” che provengono da Android.

Pochi giorni fa c’è stata la chiamata agli utili relativa al secondo trimestre del 2022. Il CEO della compagnia ha rilasciato un’intervista alla CNBC per spiegare dei dati aggiuntivi molto intriganti. Stando a quanto affermato dal funzionario, gli iPhone sono stati in grado di attirare un gran numero di utenti da altre piattaforme (leggasi Android) in tutti i mercati.

Apple: ecco i dati emersi dalla CNBC

È emerso anche che la gamma iPhone 13 sta dimostrando di essere molto forte per l’azienda stessa; le sue entrate sono cresciute a dismisura e c’è stato un aumento del 5% su base annuale.

Ecco le parole del giornale CNBC in merito:

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha affermato che il business dell’iPhone ha avuto un trimestre di successo con “switcher” o persone che in precedenza avevano un telefono Android ma hanno deciso di acquistare un iPhone. “Abbiamo avuto un livello record di upgrade durante il trimestre e siamo cresciuti switcher, forti doppie cifre”, ha detto il CEO di Apple Tim Cook a Steve Kovach della CNBC. “È chiaramente un ciclo forte”, ha aggiunto.

Sappiamo tutti che l’azienda di Cupertino non comunica mai le vendite singole per i suoi prodotti, quindi non ci è dato sapere quanti melafonini abbia venduto effettivamente durante il suddetto periodo. Non di meno, la crescita è avvenuta con non poche difficoltà: lockdown in Cina, crisi alla catena di approvvigionamento, situazione instabile in Europa a causa della guerra in Ucraina e contrazione della domanda.

Dulcis in fundo, iPhone SE (2022) non sta registrando ingenti guadagni, nonostante questo sia un prodotto semplicemente unico: prezzo low-cost ma cuore Apple Bionic A15, lo stesso che abbiamo sulla gamma.

