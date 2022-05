Apple userà un chipset per il 5G "fatto in casa"

Stando a quanto si legge dalle ultime indiscrezioni emerse online, sembra che Apple intende utilizzare un modem 5G realizzato in azienda per i melafonini del futuro. Secondo quanto si apprende, potremmo vedere questo chipset già nella serie del prossimo anno.

Sappiamo tutti che l’OEM di Cupertino lancerà la nuova gamma di iPhone 14 nei mesi a venire, ma adesso scopriamo che la gamma del 2023, iPhone 15, potrebbe vantare un innovativo chipset sotto la scocca.

iPhone 15: Apple inserirà un modem auto-prodotto

Dal report online, leggiamo che il gigante di Cupertino dovrebbe interrompere i rapporti con Qualcomm per quanto concerne la soluzione Cellular per i suoi dispositivi. Salutiamo i modem Snapdragon e benvenuto 5G “fatto in casa by Apple”. Pare che lo vedremo su un device già a partire dal prossimo anno.

Sentiamo di questo rumor da tantissimo tempo, precisamente da quanto la società ha acquisito la divisione di Intel che si occupava dei modem e ha portato sotto la sua ala ben 2200 lavoratori.

Adesso però, la compagnia di Tim Cook è alla riscossa: intende assumere 140 persone per lo sviluppo dei modem 5G del futuro. Gli annunci di lavoro sono apparsi proprio a San Diego.

Fra le altre cose, se adesso Qualcomm fornisce ad Apple il 100% dei modem, tale cifra nel futuro si ridurrà solo al 20%. Ma a cosa serve realizzare “in casa” un modem 5G?

In primo luogo permetterà all’azienda produttrice di iPhone di ridurre la dipendenza dagli altri fornitori di terze parti e l’aiuterà a risparmiare sul prezzo dei componenti. Inoltre, potrà modificare a piacimento l’efficienza energetica, potrà renderlo più veloce e molto altro ancora. Insomma, i vantaggi sembrano essere davvero tanti.

