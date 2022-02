Apple: una grossa novità per chi ha il Face ID che non funziona

Apple offrirà presto riparazioni per il Face ID senza dover sostituire l'intero telefono; questo è quanto emerge in queste ore da una recente indiscrezione trapelata online.

Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple saranno presto in grado di riparare il Face ID su iPhone XS e modelli successivi senza dover sostituire l'intero dispositivo, secondo una nota interna ottenuta da MacRumors da una fonte affidabile.

Si potrà sostituire il Face ID con maggior facilità

L'OEM di Cupertino ha affermato che i tecnici autorizzati avranno presto accesso a una nuova parte di servizio della fotocamera TrueDepth contenente tutti i moduli Face ID e la fotocamera frontale, consentendo riparazioni della stessa unità in maniera più agevole.

Apple ha affermato che la mossa aiuterà a ridurre il numero di riparazioni dell'intera unità completate, come parte dell'impegno dell'azienda a ridurre l'impronta di carbonio dei suoi prodotti.

Per i clienti, le riparazioni Face ID della stessa unità potrebbero essere più convenienti della sostituzione dell'intera unità, ma il promemoria rilasciato online non includeva i dettagli sui prezzi.

Ricordiamo che la compagnia americana ha introdotto Face ID su iPhone X nel 2017, ma quel dispositivo sembra essere escluso dal nuovo processo di riparazione della stessa unità per il sistema TrueDepth. La nuova parte di servizio sarà disponibile solo per modelli iPhone XS e successivi.

Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati della mela potranno utilizzare lo strumento diagnostico Apple Service Toolkit per determinare quando eseguire una riparazione Face ID della stessa unità anziché una sostituzione dell'intera unità o una riparazione del “sistema posteriore dell'iPhone“.

L'azienda ha affermato che la documentazione e la formazione correlate saranno rese disponibili in un secondo momento. Sicuramente una bella novità per coloro che hanno il Face ID rotto su un vecchio dispositivo fuori garanzia.

