Cosa voleva l'uomo che ha attaccato l'Apple Store di Amsterdam

Il sicario dell'Apple Store di Amsterdam voleva 227 milioni di dollari in criptovaluta; ma facciamo un passo indietro e ricostruiamo la vicenda avvenuta di pochi giorni fa.

L'uomo armato dell'Apple Store di Amsterdam che ieri ha preso un ostaggio chiedeva il pagamento di 200 milioni di euro (227 milioni di dollari) in criptovaluta. La polizia ha rilasciato l'aggiornamento in una conferenza stampa questa mattina. Anche Apple ha commentato per la prima volta, ringraziando polizia, personale del negozio e clienti.

L'unità di polizia di Amsterdam ha confermato che la rapina in corso trasformata in ostaggi si è verificata presso l'Apple Store di Leidseplein. In un messaggio pubblicato su Twitter, le forze dell'ordine hanno affermato che c'è una “situazione di ostaggi” all'Apple Store, ma che al momento non si stanno condividendo ulteriori dettagli “per la sicurezza delle persone coinvolte“.

Apple Store: nuovi dettagli emersi sull'attentato olandese

La polizia ha anche rivelato che il rapitore è stato investito da un'auto della polizia durante la sua cattura, riferisce Fortune.

Una situazione di ostaggi tenutasi presso il flagship store di Apple Inc. ad Amsterdam si è conclusa con il sospetto portato in ospedale con gravi ferite dopo essere stato investito da un'auto della polizia.

Il criminale, un residente di Amsterdam di 27 anni, ha contattato le autorità durante l'incidente e ha chiesto 200 milioni di euro (227 milioni di dollari) in criptovaluta e un'uscita sicura dall'Apple Store nella vivace piazza Leidseplein, hanno detto i funzionari della polizia di Amsterdam in una conferenza stampa mercoledì all'inizio […]

Il sospetto era in possesso sia di un'arma automatica che di una pistola e ha sparato almeno quattro colpi, secondo la polizia.

Oltre all'ostaggio trattenuto dall'uomo armato – di cui non è stato ancora dato il nome – le autorità hanno trovato altre quattro persone nascoste in un armadio all'interno del negozio. Sono stati portati in sicurezza e 70 altri sono usciti illesi dal negozio.

L'incidente è stato inizialmente segnalato come una rapina andata male. Non è ancora chiaro se la richiesta di riscatto sia stata un impulso del momento dopo che l'uomo armato ha trovato il negozio circondato dalla polizia armata, o se fosse stato il suo piano da sempre.

TechCrunch ha ottenuto una dichiarazione da Apple:

Apple afferma che tutti i dipendenti e i clienti sono al sicuro “dopo questa terrificante esperienza”, secondo una dichiarazione ottenuta da TechCrunch. C'è ancora un'indagine in corso, ha aggiunto la società.

“Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine locali per il loro lavoro eccezionale e le indagini in corso“, continua la dichiarazione, fornita da un portavoce del colosso di Cupertino. “I nostri team e clienti hanno intrapreso un'azione rapida e hanno mostrato un'incredibile forza e determinazione oggi, e siamo così grati per il supporto e l'assistenza che si sono mostrati a vicenda in circostanze così difficili“.