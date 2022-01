Apple è stata querelata per pubblicità ingannevole

Un'azione legale collettiva è stata intentata contro Apple per una presunta sovrastima della durata della batteria delle cuffie Powerbeats Pro di Beats by Dre. Secondo il querelante, Alejandro Vivar, residente a New York, gli auricolari non durano per 9 ore come pubblicizzato dalla mela.

Perché c'è un'azione legale collettiva contro Apple?

La causa sostiene che parte del problema è la presunta custodia di ricarica mal progettata, dalla quale gli auricolari possono essere rimossi a metà carica, impedendo loro di riempirsi.

È stato anche suggerito che la “resistenza al sudore e all'acqua con classificazione IPX4” non è all'altezza delle aspettative poiché il sudore corrode i contatti di ricarica. Ciò è aggravato dal fatto che i danni causati dal sudore non sono coperti da garanzia.

Vivar insiste sul fatto che ha utilizzato le affermazioni di marketing di Apple per indicare che la batteria “durerà per il tempo promesso, che entrambi gli auricolari si caricheranno e manterranno la loro carica allo stesso modo, non saranno influenzati dalla traspirazione e che la capacità di carica non sarebbe influenzata negativamente dalla progettazione o dalla produzione del prodotto.”

La causa mira a rappresentare una classe di acquirenti di più stati tra cui New York, Georgia, Michigan, Montana, North Dakota, Oklahoma, Rhode Island, South Dakota e Virginia.

Vale la pena ricordare che questa non è la prima volta che Apple è stata citata in giudizio per i Powerbeats. In precedenza, c'era una causa relativa a diversi problemi con Powerbeats 2 e Powerbeats 3 ma è stata respinta nel 2020. Come andrà a finire?